Ветер уронил ограждение на автомобили у Музтеатра Карелии (ВИДЕО)

От порыва ветра металлические ограждения упали на припаркованные у Музыкального театра автомобили.
Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», 16 июня в 13.22 на улице Фаддеевской ветер уронил с подиума несколько секций временного металлического ограждения на припаркованные за Музыкальным театром автомобили.
Повреждения получили четыре легковых автомобиля.
Видеокамера компании «Сампо.ру» запечатлела ЧП.
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