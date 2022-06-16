Ветер уронил ограждение на автомобили у Музтеатра Карелии (ВИДЕО)

От порыва ветра металлические ограждения упали на припаркованные у Музыкального театра автомобили.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», 16 июня в 13.22 на улице Фаддеевской ветер уронил с подиума несколько секций временного металлического ограждения на припаркованные за Музыкальным театром автомобили.

Повреждения получили четыре легковых автомобиля.

Видеокамера компании «Сампо.ру» запечатлела ЧП.