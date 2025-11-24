Ветеран ГАИ Карелии Евгений Калинкин отмечает 90-летний юбилей

Сегодня, 25 ноября, 90-летие отмечает ветеран Госавтоинспекции Карелии Евгений Иванович Калинкин.
Госавтоинспекция Карелии поздравила ветерана с юбилеем, поблагодарив его за мужество и преданность службе.
Госавтоинспекция МВД по Республике Карелия поздравляет дорогого ветерана с замечательной датой, выражает Евгению Ивановичу глубочайшую благодарность за мужество, преданность выбранному делу, бесценный опыт и совершенные подвиги.
— Желаем встречать каждый новый день с бодростью духа и отличным настроением, жить в окружении заботы близких, радоваться добрым вестям. Пусть этот юбилей придаст Вам еще больше здоровья и сил, подарит тепло и радость еще на долгие годы! — поздравили ветерана в ГАИ.
Евгений Калинкин родился в Ленинградской области, а его детство прошло в тяжелые военные годы. В 1941 году шестилетним ребенком Евгений вместе с родителями оказался в концлагере на оккупированной территории Петрозаводска. Испытания войны научили его ценить каждое мгновение жизни.
После войны Евгений Иванович выучился на автомеханика и пошел работать в ГАИ, где прослужил почти тридцать лет. Он проявил себя ответственным сотрудником и выполнял самые важные задания. Он лично регулировал движение во время визита в Карелию Никиты Хрущева. Евгений также сопровождал доставку факела для зажжения Вечного огня Славы к 25-й годовщине освобождения Петрозаводска и принимал участие в торжественной церемонии возле мемориального комплекса. Кроме того, он создал первый в истории карельской Госавтоинспекции милицейский оркестр.
После выхода на пенсию в 1988 году Евгений Иванович продолжал работать в автошколе, передавая опыт будущим водителям. Сегодня, несмотря на почтенный возраст, он остается активным участником мероприятий ГАИ и занимается патриотическим воспитанием молодежи.
