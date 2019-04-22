Ветеран потерял медали в Петрозаводске, родственники просят о помощи

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Родственники ветерана, потерявшего медали в Петрозаводске, обратились к горожанам за помощью.
"Сегодня примерно в Зарецком районе Петрозаводска (возможно, в маршрутке №10), наш дед Александров Георгий Гаврилович потерял медали: "За Победу на Германией в ВОВ", "Медаль за боевые заслуги" и "70 лет Вооруженным силам СССР".
Все три медали были на одной колодке, пишет внучка ветерана на своей странице в "ВКонтакте".
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