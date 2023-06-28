Ветеран труда в Карелии получил свой статус только после вмешательства прокуратуры

В надзорном органе выяснили, что соцработники нарушают права ветерана труда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку и выяснила, что сотрудники центра социальной работы республики нарушили права жителя города, отказавшись присваивать ему звание «Ветеран труда» с соответствующими социальными выплатами.

В 2021 году прокуратура подала исковое заявление, но суд первой инстанции встал на сторону ответчика и отказал в присвоении звания.

Это решение прокуратура города обжаловала в апелляционной инстанции, где решение Петрозаводского городского суда отменили, мужчине в этом году присвоили звание, причем, начиная с 2018 года.

Кроме того, сейчас в горсуде рассматривается иск прокурора о положенных выплатах, также начиная с 2018 года.