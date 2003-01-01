Ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска отметил 95-летие

8 октября 2025 года ветеран Великой Отечественной войны Николай Яковлевич Колегов отпраздновал 95-летие.
Долгожителя из Карелии поздравили с круглой датой. Как сообщили в МВД рсепублики, Николай Яковлевич — единственный ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов среди правоохранителей Карелии.
Поздравления юбиляру передали заместитель министра внутренних дел по РК Валерий Яниев и начальник Управления по работе с личным составом Николай Копаницкий. Они вручили ветерану цветы и поздравительный адрес, пожелав ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Николай Колегов родился 8 октября 1930 года в Томской области. Свою службу он начал в органах внутренних дел, работал госавтоинспектором. Затем был призван в войска Министерства госбезопасности, где участвовал в боевых операциях в Литовской ССР. В 1950-х годах служил в погранвойсках Карелии, после чего вернулся в органы внутренних дел и проработал в милиции 33 года, большую часть времени в Прионежском районном отделе.
Ветеран награжден медалями «За безупречную службу» трех степеней и двумя правительственными медалями.
