Пенсионер из Сортавалы в силовом троеборье поднял вес почти в полтонны

Спортсмен из Сортавалы взял бронзу в классическом пауэрлифтинге среди ветеранов.

О победе 69-летнего спортсмена рассказали в паблике «Спорт — норма жизни Карелия». Там же опубликовали видео силовых подходов ветерана.

«Знай наших!» — написали в соцсети.



Спортсмен из Сортавалы Сергей Павлюков завоевал медаль на всероссийских соревнованиях по классическому пауэрлифтингу среди ветеранов. Состязания проходили в Нижегородской области.



В возрастной категории 60 — 69 лет Сергей стал бронзовым призером с результатом 472,5 килограмма.

Напомним, классический пауэрлифтинг — это силовое троеборье, состоящее из 3 упражнений — приседание со штангой, жим лежа, становая тяга. Главной задачей для спортсмена является поднять как можно больший вес в каждом из упражнений.

Сергей Павлюков в классическом подъеме штанги, то есть в тяге взял вес 202,5 килограмма, в жиме лежа — 100 килограммов и в приседании со штангой — 170 килограммов.

Таким образом в трех базовых упражнениях взятый 69-летним спортсменом общий вес составил 472,5 килограмма.