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Пенсионер из Сортавалы в силовом троеборье поднял вес почти в полтонны

Новости. Общество
11:30, 16 Сентября 2023
фото: © Скриншот с видео: паблик «Спорт — норма жизни Карелия» / ВК

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Спортсмен из Сортавалы взял бронзу в классическом пауэрлифтинге среди ветеранов.

О победе 69-летнего спортсмена рассказали в паблике «Спорт — норма жизни Карелия». Там же опубликовали видео силовых подходов ветерана.

«Знай наших!» — написали в соцсети.

Спортсмен из Сортавалы Сергей Павлюков завоевал медаль на всероссийских соревнованиях по классическому пауэрлифтингу среди ветеранов. Состязания проходили в Нижегородской области.

В возрастной категории 60 — 69 лет Сергей стал бронзовым призером с результатом 472,5 килограмма.

Напомним, классический пауэрлифтинг — это силовое троеборье, состоящее из 3 упражнений — приседание со штангой, жим лежа, становая тяга. Главной задачей для спортсмена является поднять как можно больший вес в каждом из упражнений.

Сергей Павлюков в классическом подъеме штанги, то есть в тяге взял вес 202,5 килограмма, в жиме лежа — 100 килограммов и в приседании со штангой — 170 килограммов.

Таким образом в трех базовых упражнениях взятый 69-летним спортсменом общий вес составил 472,5 килограмма.

 

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