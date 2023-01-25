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Глава Минтранса Щебекин подарил ветеранам авиации Карелии картину и выделил помещение

Новости. Общество
13:43, 14 Февраля 2023
фото: Игорь Жуков

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В честь 100-летнего юбилея Отечественной гражданской авиации Совету ветеранов петрозаводского авиапредприятия выделили комнату в цокольном помещении Минсельхоза Карелии.

В актовом зале карельского Центра авиационной и наземной охраны лесов на улице Боровая, 4 в Петрозаводске, в пятницу, 10 февраля, состоялось торжественное мероприятие. Оно было посвящено 100-летнему юбилею отечественной гражданской авиации.

На вечере присутствовали более 80 ветеранов гражданской авиации Карелии, а также действующие сотрудники. Одним из главных гостей торжества был министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Сергей Щебекин. Он зачитал приветственный адрес от главы РК Артура Парфенчикова, рассказал о планах, пока еще скромных, правительства республики по развитию малой авиации в регионе. И, разумеется, поздравил участников встречи со 100-летним юбилеем их службы.

Сергей Щебекин подарил авиаторам красивую картину и сообщил, что Совету ветеранов петрозаводского авиапредприятия выделена комната в цокольном помещении Минсельхоза Карелии на улице Свердлова, 8. В этом просторном помещении 12 комнат, в которых скоро будут работать сотрудники аэропорта «Петрозаводск» во главе с его генеральным директором Михаилом Степановым.

На вечере ветераны избрали и председателя своего Совета, сроком на год. Им стал старший штурман петрозаводского авиапредприятия Игорь Жуков - организатор замечательной выставки в ПетрГУ, посвященной 100-летнему юбилею Отечественной гражданской авиации. Об этой выставке, еще продолжающей действовать, мы рассказали в материале «Обнимая небо крепкими руками».

Интересный факт. В кулуарах мероприятия министр Сергей Щебекин признался женщине-ветерану в своей возросшей популярности после публикации о том, как в аэропорту «Петрозаводск» в подошве его ботинок искали взрывчатку.

Напомним, что в ноябре прошлого года улетавшего в Москву Сергея Юрьевича сотрудники службы безопасности аэропорта попросили снять ботинки, чтобы проверить, нет ли в их массивной подошве взрывчатки. Проверка обуви с помощью рентгенотелевизионного интроскопа взрывчатку в подошве министерских ботинок не обнаружила, и их обладатель благополучно улетел в Москву. А буквально на следующий день Сергей Щебекин на своей странице в соцсети выразил благодарность сотрудникам службы безопасности аэропорта «за профессиональную работу и бдительность». Хорошо, что нашему министру Щебекину в находчивости и чувстве юмора, похоже, не откажешь.


те самые ботинки

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