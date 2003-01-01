Ветеранам СВО могут оказать помощь в трудоустройстве

В Карелии действует целый ряд мер поддержки для участников спецоперации и их семей

В паблике Управления труда и занятости рассказали об одном из участников ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей, ветеране Иване Ягодкине. Иван живет в Шуе, ушел добровольцем на фронт в 2022 году, был ранен. И сейчас, по возвращении к мирной жизни, планирует заняться фермерством.

«При поддержке Фонда „Защитники Отечества“ в Республике Карелия и Минсельхоза я прорабатываю возможность открыть фермерское хозяйство. До участия в СВО я также занимался сельским хозяйством. Если понадобиться, то пройду бесплатное обучение в службе занятости. На ярмарке я посмотрел и другие предложения от работодателей. Благодарю всех, кто мне помогает», — рассказывает Иван Ягодкин.

С начала СВО 261 житель Карелии из числа участников СВО и членов их семей трудоустроены службой занятости. Из них в этом году — 93 человека.

«Мы готовы помочь каждому герою, который к нам обращается», — подчеркнула заместитель Начальника Управления труда и занятости Республики Карелия Наталья Кушнерова.

По инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова в Карелии действуют уникальные меры поддержки предпринимательской инициативы для безработных участников СВО и членов их семей. О мерах поддержки участников СВО можно узнать здесь.