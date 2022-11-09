Ветеранам в Карелии показали хоккей (ФОТО)

Постояльцы Петрозаводского дома-интерната побывали на хоккейном матче в Кондопоге.

Игру хоккейных команд «СКА-Карели» и «Атлант» из Московской области, проходившую 12 ноября в ледовом дворце Кондопоги, посетили ветераны Петрозаводского дома-интерната. Об этом рассказали в правительстве Карелии.

«Всегда хочется подарить нашим проживающим новые эмоции и впечатления! Хоккей — народная игра, особенно для тех, кто помнит советское время, когда легендарная сборная СССР выигрывала все возможные турниры! Наши ветераны вернулись с матча в восторге! Спасибо Александру Михайловичу за возможность посещать игры, уверен, что это станет хорошей традицией!», — отметил директор Петрозаводского дома-интерната для ветеранов Дмитрий Лябегин.

Как отметили в правительстве, комфортабельный автобус и места в первом ряду ветераны получили благодаря помощи президента Олимпийского Совета Республики Карелии Александра Воронова.