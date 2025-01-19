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Ветерану СВО в Кондопожском районе помогли получить новую инвалидную коляску

Новости. Общество
18:40, 24 Января 2025
фото: © Администрация Кондопожского района / VK

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Ветерану СВО оперативно помогли в Кондопожском районе.

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» и МЧС Кондопожского района помогли ветерану СВО, столкнувшемуся с поломкой инвалидной коляски. Об этом сообщили в администрации района.

Как рассказала Татьяна Синильникова, координатор фонда в Кондопожском районе, ветеран СВО обратился в фонд с проблемой поломки старой коляски, из-за чего он не мог передвигаться по квартире.

Благодаря неравнодушному жителю, пожелавшему остаться неизвестным, в военкомате района нашлась новая коляска с ручным управлением. Но транспортировка коляски до квартиры ветерана, проживающего на втором этаже, представляла сложность.

Тогда на помощь пришли сотрудники МЧС Кондопожского района, рассказала Синильникова. Они не только забрали коляску из военкомата, но и доставили её непосредственно в квартиру ветерана, подняли на второй этаж, собрали и помогли разобраться с её функциями.

Татьяна Синильникова поблагодарила всех, кто решил помочь: «Спасибо всем за помощь! Ваша забота и поддержка очень важны».

В администрации добавили, что обратиться за помощью к социальным координаторам Кондопоги можно по адресу: пл. Ленина, дом 1. Контактные телефоны координаторов:

— Синильникова Татьяна: 8 (964) 317-83-29

— Кирикова Ольга: 8 (921) 453-64-43

Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» находится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1, телефон +7 (814-2) 44-53-10.

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