Ветерану Великой Отечественной, живущему в Карелии, исполнилось 105 лет

Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Костомукши Павел Плотников отмечает сегодня 105-летие.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Орденоносец, гвардии полковник в отставке, Павел Павлович прошел всю войну. Первый бой под Сталинградом принял вместе с товарищами в составе 154-й отдельной морской стрелковой бригады. Учитель, военный переводчик, он писал в своих дневниках обо всем, что видел, о большом и трудном пути к Великой Победе. Эти заметки переросли в „17 уроков патриотизма“. Конечно, их было гораздо больше. И сейчас ветеран не теряет вкус к жизни: гуляет, по-прежнему открыт для общения. Настоящий донской казак — крепкий, никогда не унывающий!», — рассказал губернатор.

Он поздравил ветерана с юбилеем.

«Низкий вам поклон! Бодрости, сил, тепла и внимания. Ну, а жизнелюбия вам не занимать!», — добавил глава республики.