Ветераны хоккейного спорта из Петрозаводска завоевали бронзу на международном турнире в Санкт-Петербурге

фото: © Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Команда «Карельские медведи» достойно выступила на масштабных соревнованиях, проходивших в городе на Неве.

Петрозаводчане, играющие за команду «Карельские медведи», заняли 3 место среди ветеранов старше 50 лет на 34-м международном хоккейном турнире «Белые Ночи», завершившемся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Комитете по физической культуре и спорту северной столицы.

Представителей Карелии опередила московская команда «Арктик», завоевавшая золото, и игроки «Ухты» из Республики Коми, которые увезли с собой серебряные медали.

Отмечается, что соревнования были приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы рассказывали, что на ралли «Белые ночи», которое состоялось в Лахденпохском районе, победу одержали участники из Санкт-Петербурга и Казани.