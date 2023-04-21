Ветераны-легкоатлеты из Карелии стали чемпионами Кубка России

Четверо ветеранов спорта из карельской столицы вернулись из Москвы с наградами.

В Москве завершился Кубок России по лёгкой атлетике среди ветеранов, в котором участвовали более 300 спортсменов из разных регионов страны, сообщили в МУ Дирекция спорта 10 июля.

Анатолий Чернов из Петрозаводска выиграл золотые награды в беге на 400 и 800 метров, как и Валерий Журба из Костомукши, который также завоевал золото на дистанции 400 и 800 метров.

Владимир Трофимов из Сортавалы стал первым в беге на 400 метров и вторым на 800.

Две медали выиграл петрозаводчанин Владимир Тетин — бронзовую в беге на 800 метров и серебряную на 400.

На фото: победители и призёры после забега на 400 метров, слева направо Владимир Тетин, Анатолий Чернов, Валерий Журба и Владимир Трофимов.