Олег Романцев, Ринат Дасаев, Валерий Шмаров сыграют в Петрозаводске с болельщиками «Спартака»

Легенды футбольного «Спартака» 22 ноября приедут в Петрозаводск, чтобы сыграть товарищеский матч с обычными людьми, поддерживающими столичный клуб.
22 ноября в Дворце спорта «Koral» в Петрозаводске состоится товарищеский матч звезд «Спартака» против болельщиков и автограф-сессия.
Ветераны клуба сыграют в футбол, а также пообщаются со всеми желающими и раздадут автографы. Фанаты же смогут провести 2 тайма по 15 минут против культовых футболистов, игру которых они наблюдали в детстве по телевизору. Для них это шанс не только увидеть вживую кумиров своей молодости, но и выйти с ними на одно поле.
В составе команды — культовые игроки (и тренеры), чьи имена знает каждый поклонник красно-белых: Олег Романцев, Ринат Дасаев, Валерий Шмаров, Рамиз Мамедов, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Константин Головской. Они приедут в столицу Карелии, чтобы показать мастер-класс от старой школы российского футбола.
Идея такого события точно отражает слова легендарного игрока и тренера красно-белых и сборной России Олега Романцева, сказанные им для «Матч ТВ»:
— Мы много чемпионств взяли за счет отношения болельщиков к нам, вытаскивали на жилах из последнего. Так что их заслуга в многократных чемпионатах «Спартака» неоценима.
Поэтому руководством клуба «Спартак» и фанатским сектором организована эта встреча и автограф-сессия с легендами российского футбола Петрозаводска и автограф-сессия.
Напомним, четырем карельским спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России».