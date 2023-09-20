Ветераны Петрозаводска прикоснулись к каменному искусству Карелии и наскальным рисункам

Выставку «Планета петроглифов» открыли в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов.

Выставка «Планета петроглифов» открылась в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов, рассказали в паблике Минсоцзащиты Карелии 20 сентября.



Сотрудники Государственного центра по управлению и изучению петроглифов Карелии и специалист регионального управления по охране объектов культурного наследия познакомили ветеранов, проживающих в интернате, с историей открытия петроглифов в республике и других регионах и государствах.



На открытии выставки ветеранам показали документальный фильм о каменном искусстве Карелии и Беломорска и провели экскурсию.