Ветераны Петрозаводского дома-интерната поучаствовали во Всероссийском дне ходьбы

Самому старшему участнику команды — 76 лет.
Ветераны приняли участие во Всероссийском дне ходьбы в Петрозаводске 22 октября, сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии. На стадионе «Юность» все желающие могли пройти дистанцию в 1.5 км, а также поучаствовать в розыгрыше призов.
Спортивная команда Петрозаводского дома-интерната для ветеранов приняла активное участие в мероприятии, рассказали в сообществе. Организаторы спортивного дня — Олимпийский Совет Карелии совместно со Школой скандинавской ходьбы, отметили команду как самую опытную и наградили ее участников подарками. Самому старшему из них — 76 лет.
Как отметили в источнике, каждый участник марафона получил диплом Олимпийского комитета России.
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