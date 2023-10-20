Ветераны Петрозаводского дома-интерната поучаствовали во Всероссийском дне ходьбы

Самому старшему участнику команды — 76 лет.

Ветераны приняли участие во Всероссийском дне ходьбы в Петрозаводске 22 октября, сообщили в паблике Минсоцзащиты Карелии. На стадионе «Юность» все желающие могли пройти дистанцию в 1.5 км, а также поучаствовать в розыгрыше призов.

Спортивная команда Петрозаводского дома-интерната для ветеранов приняла активное участие в мероприятии, рассказали в сообществе. Организаторы спортивного дня — Олимпийский Совет Карелии совместно со Школой скандинавской ходьбы, отметили команду как самую опытную и наградили ее участников подарками. Самому старшему из них — 76 лет.





Как отметили в источнике, каждый участник марафона получил диплом Олимпийского комитета России.