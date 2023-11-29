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Ветераны петрозаводского дома-интерната с удовольствием посещают бассейн в ФОКе «Газмпром»

Новости. Общество
15:34, 30 Ноября 2023
фото: ©пресс-служба Главы Республики Карелия

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Занятия по плаванию проводятся в рамках договоренности между руководством социального учреждения и физкультурно-оздоровительным комплексом «Газпром» в Петрозаводске.

Ветераны, проживающие в петрозаводском доме-интернате, имеют возможность еженедельно заниматься плаванием в физкультурно- оздоровительном комплексе. Это группа из 8 человек.

- «Наши получатели социальных услуг с удовольствием занимаются плаванием, его пользу сложно переоценить, особенно для пожилых людей. Наша задача, в том числе, поддерживать здоровье проживающих и заботиться о них. Поэтому в 2024 году занятия в бассейне будут продолжены», - сообщил Дмитрий Лябегин, директор дома-интерната для
ветеранов.

Стоит отметить, что ветераны посещают бассейн абсолютно бесплатно.

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