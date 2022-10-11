Ветераны Пудожского района Карелии вернули себе посещение в Доме культуры через суд

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Пудожского района отстоял свое помещение в культурно – досуговом центре.

Председатель районного Совета ветеранов обратился в суд с иском к культурно – досуговому центру о признании недействительной сделки, совершенной между учреждением и не имеющим полномочий действовать от имени общественной организации ее бывшим руководителем. Согласно сделке, договор безвозмездной ссуды помещения, где располагался Совет, был прекращен досрочно, рассказали в Пудожском районном суде..

Как выяснялось, бывший руководитель совета ветеранов вернул помещение, расположенное в районном культурно – досуговом центре учреждению. В результате общественная организация осталась без дома, где была ее оргтехника, документация, мебель. Здесь общественники готовили свои мероприятия.

Ни представитель культурно – досугового центра, ни бывший руководитель общественной организации с требованиями председателя Совета не согласились. Но суд, проанализировав обстоятельства дела, пришел к выводу об отсутствии у ответчика полномочий на расторжение договора в отношении помещения, поскольку на момент соглашения, он не являлся председателем Пудожского районного совета ветеранов. Сделка была признана недействительной. По решению суда районный культурно – досуговый центр обязан передать общественникам помещение площадью 15.1 кв. м. в своем здании на условиях заключенного договора безвозмездной ссуды в 2019 году.