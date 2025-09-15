Ветераны СВО и их семьи узнали о возможностях грантовой поддержки.

Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с Фондом грантов Главы Республики Карелия провели обучающую встречу для ветеранов специальной военной операции, а также для семей погибших и без вести пропавших бойцов.
Мероприятие прошло в Доме дружбы народов и объединило тех, кто стремится воплотить собственные инициативы в жизнь и получить для этого грантовую поддержку. Специалисты Фонда грантов рассказали о действующих конкурсах, порядке подготовки и подачи заявок, а также о возможностях сотрудничества с некоммерческими организациями, чтобы реализовывать проекты вместе.
Особое внимание было уделено практическому опыту. Ветераны боевых действий, уже успешно реализовавшие свои инициативы, поделились личными историями: как начинали, какие трудности преодолевали и чего смогли достичь. Так, ветеран Владимир Мищенко рассказал о процессе и результатах реализации проекта «Книга памяти» и подчеркнул, что подобные встречи помогают вовлечь больше людей в социально значимую деятельность и объединить усилия ради общего дела.
В ходе мероприятия участники не только получили общую информацию, но и имели возможность задать вопросы и пройти индивидуальные консультации специалистов. В личных беседах они обсуждали свои идеи, получали рекомендации по доработке проектов и пошаговые советы по подготовке заявок.
Например, одна из вдов бойца узнала о подходящем гранте для реализации своей задумки, другая участница — о возможности присоединиться к деятельности НКО в качестве волонтера, а один из ветеранов — о мерах поддержки для развития собственного бизнеса. Эти истории стали наглядным подтверждением того, что грантовые программы открывают широкие перспективы для самореализации и помощи обществу.
— Грантовые возможности дают ресурс и поддержку, но главный замысел и воплощение всегда остаются за самими авторами — ветеранами и общественными организациями. Именно от их инициативности и готовности действовать зависит, чтобы проект не остался на бумаге, а превратился в реальное дело, — подчеркнули в филиале фонда «Защитники Отечества».
Филиал фонда «Защитники Отечества» продолжит поддерживать общественные инициативы ветеранов и их семей, помогая тем, кто стремится своими силами воплотить идеи в жизнь.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Его цель — персональное сопровождение уволенных участников СВО и членов семей погибших и без вести пропавших героев. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске находится на ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в субботу. Единый номер филиала фонда: 8 (8142) 44 53 10.