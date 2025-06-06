Ветераны СВО из разных регионов России отправились в путешествие по Карелии

Железнодорожный тур «В Карелию», организованный в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!», стартовал из Москвы в Петрозаводск.

В рамках визита 240 подопечных фонда «Защитники Отечества» посетят Петрозаводск, Сортавала и Выборг. В программе — экскурсия на остров Кижи, обзорные автобусно-пешеходные туры по городам, посещение исторического парка «Бастiонъ», горного парка «Рускеала», парка Монрепо, а также внешний осмотр Выборгского замка. Завершится путешествие настоящим рыцарским турниром.

Одним из участников поездки стал Михаил Костин, ветеран СВО из Новгородской области. С декабря 2023 года он проходил службу по контракту, стрелок-санитар отряда «БАРС», в звании майора. Сейчас Михаил делится с молодыми бойцами спецподразделений практическими навыками, передает знания, которые могут спасти жизнь. В путешествие он отправился вместе с супругой Анной.

— Организован прекрасный тур. Настроение отличное, нас ждет большая насыщенная программа. Я в Карелии не был, хотя от Новгородской области рукой подать, но шанса сюда попасть раньше не было.

Асылбек Нетешев также впервые оказался в Карелии. На СВО он ушел добровольцем в октябре 2022 года. В марте 2024 года при выполнении боевой задачи в районе Бахмута получил тяжелое ранение — в результате взрыва снаряда при разминировании было повреждено глазное яблоко. За мужество и самоотверженность Асылбек был награжден медалью «За отвагу».

— Впечатления от начала поездки положительные. В Карелии первый раз, надеюсь посмотреть как можно больше достопримечательностей. Надеюсь, что когда-нибудь приеду сюда еще раз.

Тур организован в рамках совместного проекта «Своих не бросаем!» Государственного фонда «Защитники Отечества», ОАО «РЖД», Минобороны РФ и туроператора «РЖД Тур».

— Герои и их близкие путешествуют по удивительным уголкам нашей страны: открывают для себя «Города Великой Победы» и жемчужины «Золотого кольца», наслаждаются красотами Карелии, знакомятся с уникальными маршрутами «Малахит», «Волжский вояж», «Зимняя сказка». Каждая поездка – событие для ветеранов спецоперации и членов их семей. В путешествиях они погружаются в уникальную атмосферу регионов, больше узнают о местной культуре и традициях, посещают музеи и национальные парки. Все маршруты особенные и неповторимые, и участвовать в них не только интересно, но и познавательно. Но главное – эти путешествия помогают ветеранам СВО и их родным отвлечься от трудностей, восстановить силы. И для нас это самое ценное! После путешествий они чувствуют воодушевление, они готовы к новым свершениям, и это лучшая награда за нашу работу, — отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.