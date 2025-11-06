Ветераны СВО открыли для себя деревню Киндасово

В рамках проекта «Карелия в сердце» карельский филиал фонда «Защитники Отечества» совместно с Информационным туристским центром Республики Карелия организовал для ветеранов СВО и членов их семей поездку в удивительное место — деревню Киндасово Пряжинского района.

Киндасово — старинное карельское поселение, известное своим неповторимым колоритом, юмором и сохранением народных традиций. Здесь участники поездки окунулись в атмосферу доброжелательности, тепла и искренности. Хозяева деревни рассказали гостям множество забавных историй из сельской жизни, познакомили с древними музыкальными инструментами — кантеле, йоухикко, флейтой и пастушьими рожками.

Во время экскурсии звучали народные напевы, создававшие атмосферу настоящего праздника. Ветераны и их семьи попробовали себя в роли музыкантов, выучили несколько слов на карельском языке и узнали о местных обычаях, передающихся из поколения в поколение.

— Поездка в Киндасово приурочена ко Дню народного единства и стала еще одной возможностью напомнить, как важно сохранять наши корни, культуру и традиции. Такие встречи объединяют людей, помогают почувствовать себя частью большой семьи и гордиться своей землей и теми, кто ее защищает, — подчеркнули в филиале фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия.

Для получения комплексной помощи уволенным участникам СВО, семьям погибших и без вести пропавших бойцов нужно обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия. Единый номер телефона филиала фонда: 8 (8142) 44-53-10. Филиал фонда в Петрозаводске находится по адресу ул. Свердлова, д. 1. Часы работы филиала фонда: 9:00 — 18:00 в будние дни, 9:00 — 17:00 (перерыв 13:00 — 14:00) в субботу. Социальные координаторы филиала фонда работают во всех муниципальных образованиях республики.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.