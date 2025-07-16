Ветераны СВО посетили остров Кижи

Поездка на знаменитый остров Кижи, одну из жемчужин культурного наследия России, стала незабываемым событием для ветеранов специальной военной операции.

Ветераны побывали в музее-заповеднике «Кижи» — уникальном комплексе памятников деревянного зодчества. Участники экскурсии посетили церковь Преображения Господня, часовню Архангела Михаила, дом Сергеева, дом Щепина, а также приняли участие в обзорной экскурсии «Шедевры острова Кижи». Они познакомились с традиционным образом жизни и бытом жителей русской деревни, погрузились в атмосферу старинной Карелии.

Особое впечатление произвели не только архитектурные памятники, но и сама природа острова — живописные пейзажи Онежского озера, тишина и спокойствие. Для большинства участников поездка на Кижи стала первым знакомством с этим уникальным местом.

— Огромное спасибо за эту поездку! Я в настоящем культурном шоке — давно мечтал побывать на острове, но все не получалось. А тут — и поездка на «Комете», и сама экскурсия по острову, потрясающая архитектура, замечательные гиды. Все рассказали и показали. Мечты действительно сбываются! — поделился впечатлениями ветеран СВО Александр Пожарский.

— Такие поездки — это не только возможность прикоснуться к культурному наследию родного региона, но и важный шаг к восстановлению и возвращению к активной жизни. Мы благодарны сотрудникам компании «Онего Тревел» и музея-заповедника «Кижи» за поддержку, внимание и создание ярких впечатлений для наших подопечных, — отметила заместитель руководителя филиала по общественным проектам Анна Горелова.

Поездка организована филиалом фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия совместно с туристической компанией «Онего Тревел» и музеем-заповедником «Кижи».

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Его цель — персональное сопровождение уволенных участников СВО и членов семей героев.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске находится на ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в субботу. Единый номер филиала фонда: 8 (8142) 44 53 10.