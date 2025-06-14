Ветераны СВО заняли все призовые места на соревнованиях по карельским городкам

Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» провел соревнования по традиционной карельской игре для ветеранов СВО.

Ветераны СВО заняли все призовые места в региональных соревнованиях по карельской игре «Карельские городки» в Кондопоге.

«Филиал фонда регулярно организует такие мероприятия, способствующие социализации ветеранов и членов их семей. Для нас важно, что у наших подопечных получается не только отдохнуть, но и с пользой провести время», — подчеркнула Анна Горелова, заместитель руководителя филиала по общественным проектам.

В игре также участвовали члены семей ветеранов. Несмотря на то что многие из них играли не в первый раз, перед соревнованиями для них провели несколько тренировочных игр.