Ветеринарная аптека в Карелии торговала опасными препаратами

Россельхознадзор проверил ветаптеки и клиники, участвующие в обороте ветеринарных лекарственных препаратов.
По результатам проверок ветеринарных аптек, клиник, сельскохозяйственных предприятий в 2021 году Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора возбудило 20 дел об административных правонарушениях, связанных с обращением лекарственные средств. Нарушителей оштрафовали на общую сумму в 59 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.
Основными нарушениями стали: продажа незарегистрированных лекарств и препаратов с истекшим сроком годности, нарушение условий хранения лекарственных препаратов.
По результатам мероприятий из оборота изъято 25 упаковок лекарств с истекшим сроком годности. Их обнаружили на одном из сельхозпредприятий и в ветеринарной аптеке. Опасная «просрочка» была уничтожена.
Ранее сообщалось, Россельхознадзор оштрафовал в Карелии 76 предприятий аквакультуры.
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