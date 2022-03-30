Ветеринарная аптека в Карелии торговала опасными препаратами

Россельхознадзор проверил ветаптеки и клиники, участвующие в обороте ветеринарных лекарственных препаратов.

По результатам проверок ветеринарных аптек, клиник, сельскохозяйственных предприятий в 2021 году Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора возбудило 20 дел об административных правонарушениях, связанных с обращением лекарственные средств. Нарушителей оштрафовали на общую сумму в 59 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

Основными нарушениями стали: продажа незарегистрированных лекарств и препаратов с истекшим сроком годности, нарушение условий хранения лекарственных препаратов.

По результатам мероприятий из оборота изъято 25 упаковок лекарств с истекшим сроком годности. Их обнаружили на одном из сельхозпредприятий и в ветеринарной аптеке. Опасная «просрочка» была уничтожена.

Ранее сообщалось, Россельхознадзор оштрафовал в Карелии 76 предприятий аквакультуры.