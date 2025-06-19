Ветеринары в Петрозаводске сделали УЗИ императорскому удаву

Хозяйка экзотического питомца по кличке Мадам подозревала, что она беременна.

Оказывается, аппарат для ультра-звукового исследования есть и в ветклиниках. Так сотрудники одной из них рассказали в своем паблике, что УЗИ пришлось делать императорскому удаву.

«А вы когда-нибудь задумывались о том, что удавам тоже могут делать УЗИ? На видео как раз тот случай! Императорский удав Мадам на УЗИ у доктор Валерии Трушкиной», — рассказали в ветклинике «Нос по ветру».

Владелица хотела узнать, беременна ли Мадам. Выяснилось, что нет.

Как рассказали «Столице на Онего», просто самка удава хорошо провела время накануне.

Ранее с императорским удавом уже приходили в клинику. Тогда у питомца по имени Аарон были проблемы с кожей.