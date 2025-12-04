Ветхий дом сносят на Первомайском проспекте в Петрозаводске

В столице Карелии ликвидируют аварийный деревянный дом.
В Петрозаводске продолжается снос аварийных домов. Сегодня, 4 декабря, подрядчик ликвидирует дом № 70 по проспекту Первомайскому, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе администрации города.
— В ближайшие дни также будет производиться снос дома № 72, — добавили в мэрии.
Ранее мы писали, что на пересечении улиц Ровио и Лыжной в микрорайоне Кукковка завершился снос трёх расселённых аварийных домов. На освободившейся территории планируется строительство многоквартирного жилья с встроенным детским садом на 40 мест.
Кроме того, ветхий дом ликвидировали на улице Анохина, 45а.