Ветхий участок водопровода заменили в поселке на севере Карелии

Проведенные работы повысили надежность водоснабжения в поселке Кузема Кемского района.

Подрядчик в поселке Кузема за сутки справился с заменой аварийного участка водоснабжения и канализации. Специалисты провели работы вблизи дома № 5 по улице Вокзальной.

- Проблем в сфере ЖКХ немало, поселение старается поэтапно их решать. Хочу поблагодарить подрядную организацию — теперь с водоснабжением на этом участке проблем нет, напор хороший. Это самое главное, — отметила депутат Куземского сельского поселения Ирина Еремеева.

Она добавила, что работы были выполнены оперативно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Модернизация коммунальной инфраструктуры — плановая работа, которая ведется в том числе на основании обращений жителей.