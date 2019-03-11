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Новости. Общество
16:55, 11 Марта 2019
фото: ГИБДД Петрозаводска

Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске

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Вопросы улучшения транспортной инфраструктуры и логистики карельской столицы обсудили на заседании профильной рабочей группы под председательством спикера Петросовета Геннадия Боднарчука.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук отметил, что проблема большегрузного транспорта в городе приобрела катастрофический масштаб и требует принятия незамедлительный мер по урегулированию сложившейся ситуации. К депутатскому корпусу поступает большое количество жалоб от населения на фуры торговых сетей, которые при разгрузке товаров преграждают тротуары, улицы и въезды во дворы. Кроме того, по дорогам города циркулируют многотонные грузовики, перевозящие камень и крупногабаритные грузы, которые наносят огромный ущерб асфальтовому покрытию и создают пробки.

"В ближайшие годы в Петрозаводске запланировано проведение масштабных работ по ремонту и строительству автодорог.  Очень важно не только качественно отремонтировать улицы, но и сохранить новое асфальтовое покрытие. Поэтому движение большегрузных автомобилей в центре города необходимо жестко регламентировать, а возможно, запретить полностью", - сказал Боднарчук.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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бюджет
2019-03-11 17:20:30
Проблему решить не можем, а запретить это всегда пожалуйста.
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