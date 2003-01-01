В центре карельской столицы временное изменится схема движения транспорта.

С 07:00 3 ноября до 23:00 4 ноября въезд на площадь Кирова в Петрозаводске будет запрещён, сообщили в администрации города.

Помимо этого, 4 ноября с 07:00 до 18:00 движение транспорта будет перекрыто на проспекте Карла Маркса. Здесь власти организуют пешеходную зону.

— Временные неудобства связаны с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, — пояснили в мэрии.

Ранее мы писали, что 26 октября с 08:00 до 19:00 в районе дома № 23 по улице Пограничной в Петрозаводске также будет запрещён проезд автотранспорта. Как уточнили в ГАИ города, ограничения связаны с реконструкцией трубопровода.