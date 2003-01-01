Реклама на сайте
В Карелии горели две бани

В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

Медвежьи шалости зафиксировала фотоловушка на границе Карелии

С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

В России появится новая выплата до семей с детьми

В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона

Дожди ожидаются в Карелии 18 августа

Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок

Спикер парламента Карелии рассказал о тихой охоте

Второй этап благоустройства сквера в Лахденпохья стартует в следующем году

В Сортавальском округе молодые пограничники дали военную присягу

Воздушную схватку хищников запечатлели в заповеднике на севере Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

Двое детей пострадали в аварии возле Петрозаводска

Жительница Петрозаводска пообщалась с бывшим коллегой и лишилась денег

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей

В Кондопоге родилась «королевская» двойня

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным
В городе на Неве могут появиться считывающие устройства на мостах.

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным в течение ближайших пяти лет, если в России будет запущен федеральный эксперимент. Об этом сообщил в интервью журналистам спикер ЗакСа Александр Бельский, его слова приводит Mash на Мойке.

Чиновник привел в пример Стокгольм. В шведской столице сначала 70% жителей были против, но через какое-то время 90% поддерживали инициативу.

При реализации инициативы в Санкт-Петербурге могут появиться считывающие устройства на мостах, в частности, на Обводном канале, Неве и Невке, которые будут следить за передвижением машин в центре города.

