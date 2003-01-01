В городе на Неве могут появиться считывающие устройства на мостах.

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным в течение ближайших пяти лет, если в России будет запущен федеральный эксперимент. Об этом сообщил в интервью журналистам спикер ЗакСа Александр Бельский, его слова приводит Mash на Мойке.

Чиновник привел в пример Стокгольм. В шведской столице сначала 70% жителей были против, но через какое-то время 90% поддерживали инициативу.

При реализации инициативы в Санкт-Петербурге могут появиться считывающие устройства на мостах, в частности, на Обводном канале, Неве и Невке, которые будут следить за передвижением машин в центре города.