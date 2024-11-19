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«Вежливо и с юмором»: молодой врач БСМП спас петрозаводчанку, вытащив кость из горла

Новости. Медицина
11:40, 22 Ноября 2024
фото: © Кадр из сериала «Хороший доктор»

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Пациентка осталась очень довольна оказанием медпомощи в городской больнице.

Петрозаводчанка выразила благодарность молодому врачу горбольницы на Кирова, 40. Он оперативно вытащил женщине кость из горла и облегчил ее состояние. Об этом горожанка сообщила в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

«Редко мы говорим спасибо, так вот хочу выразить огромную благодарность за помощь. И как ни удивительно, врачу БСМП, часто их ругают, но мне не первый раз помогают, не только по этому поводу. Второй раз в жизни застряла кость в горле от рыбы. Казалось, что сама её достала, через 10 часов поняла, что осталась какая-то часть. Приехали с мужем в 8 вечера, людей было много, но к лору всего 3 человека. Приняли первую, так поняла из-за кости, молодой человек очень шустро её нашёл, вытащил, потом подробно проверил ничего ли не осталось, и через 20 минут после входа в больницу я сидела довольная с мужем в авто», — рассказала женщина.

Горожанка отметила профессионализм и качественное предоставление медицинских услуг враче БСМП. Женщина отметила, они все делают четко и быстро, вежливо и с юмором.

«Мы всегда воспринимаем всегда такую помощь, как должное, но реально приятно, когда всё делают чётко, быстро и вежливо с юмором. Врач молодой, дай бог ему удачной карьеры и хороших пациентов!», — отметила женщина.

Ранее писали о том, что карельские медики спасли жизнь пациентке с челюстно-лицевой паталогией.

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