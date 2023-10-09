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Вежливые кабаны аккуратно пришли к дачнику в соседнем с Карелией регионе

Новости. Общество
07:25, 11 Октября 2023
фото: Скриншот из видео

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Стадо кабанов полакомилось желудями прямо на дачном участке в Ленинградской области, не забыв поздороваться с хозяином.

Дачник под Всеволожском спокойно смотрел телевизор, когда увидел за окном несколько пятачков. Это дикие свиньи зашли полакомиться плодами дуба, не забыв поздороваться с хозяином участка в Ленобласти. Об этом случае пишет 47news.

Как сообщил биолог Павел Глазков в группе «ВКонтакте» «Каждой твари по паре» 10 октября, на днях стадо диких свиней наведалось на дачный участок под Петербургом — кабанам в ночи захотелось желудей.

«Хорошие такие, холеные», — описал гостей хозяин участка.

Мужчина предложил свиньям поздороваться на камеру, на что они все разом подняли головы, начали хрюкать, но затем быстро разбежались.

Специалист, посмотрев это видео, решил поделиться с читателями интересным фактом: у кабанов царит жесткий матриархат. Оказывается, что самцы кабанов — секачи — ведут одиночный образ жизни и присоединяются к стаду только в период гона. Все остальное время стадо состоит из самок и поросят, где всем управляет самая взрослая кабаниха. Сейчас, в надежде полакомиться овощами и фруктами, на огороды в основном набегают как раз такие матриархальные стада.

«Приближаться к животным опасно. Даже если они ведут себя спокойно и не обращают на вас никакого внимания, их отношение к вам может измениться в любой момент. Особенно опасна кабаниха с поросятами», — предупредил Павел Глазков.

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