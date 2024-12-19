«Вид на новую жизнь» запечатлели жители района Петрозаводска

Горожане поделились фотографией в соцсети.

Жители карельской столицы обратили внимание на то, как меняется район Перевалка. Появляются новостройки, которые контрастируют с маленькими деревянными домами. Фото опубликовали в паблике Перевалка NEWS | Петрозаводск.

Так, например, на пересечении улицы Фурманова и Мичуринской строят новый дом, на котором светится вывеска «Новая жизнь». Рядом еще стоит старый расселенный двухэтажный дом с зияющими без стекол окнами. Вероятно, со временем деревянные дома уйдут в прошлое в Петрозаводске.

Ранее жительница Петрозаводска рассказала о тяжелой жизни в деревянном доме, где приходиться существовать без воды и согреваться в куртках.