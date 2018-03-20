ВИДЕО: 80-летняя бабушка Бузовой зажгла под хит Киркорова

Бабушка Ольги Бузовой Алла Тимофеевна на концерте Филиппа Киркорова под песню "Цвет настроения синий" не усидела на месте и пустилась в пляс прямо на сцене, куда сам певец пригласил ее.

Задорным видео Бузова поделилась в своем Instagram, пишет lady.

В подписи к публикации Ольга поблагодарила поп-короля и рассказала, как Алла Тимофеевна попала на концерт.

"Когда Филипп узнал, что моя любимая бабушка живет в Клайпеде, он сразу же пригласил ее на свое фееричное шоу, с которым сейчас ездит по всему миру и собирает аншлаги! Моя бабулечка была настолько счастлива, но даже не могла представить, что сможет так зажечь с ее любимым певцом и нашим Королем на одной сцене! Такого количества комплиментов и цветов моя бабушка никогда не получала. Филипп лично встретил ее, лично выбрал место для нее в зале, вызвал на сцену, а потом задарил не только цветами и осыпал комплиментами, но и отвез домой", - написала в комментарии к видео Ольга Бузова.

В комментариях пользователи засыпали стильную родственницу певицы комплиментами и отметили, что активностью Ольга явно пошла в бабушку.