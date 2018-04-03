ВИДЕО: Актриса Мария Аронова устроила скандал на сцене из-за денег

Народная артистка России Мария Аронова вместе с актерами спектакля "Маленькие комедии" отказалась начинать спектакль в Сургуте из-за невыплаченного гонорара.

Видео инцидента опубликовано на YouTube, пишет РИА Новости.

В описании к ролику сказано, что спектакль задерживался на полчаса. В какой-то момент на сцене появилась Аронова и заявила, что организаторы не заплатили артистам до начала выступления и заставляют ее "лгать о технических проблемах".

"Дама, которая не называет своей фамилии, пускает вас в зал, вынуждая меня, народную артистку, лауреата государственной премии выходить к вам и лгать, говоря о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем", — сказала актриса.

Вместе с Ароновой на сцене находились актеры Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров. Пока народная артистка обращалась к зрителям, директор передал ей, что деньги для труппы нашлись.

Зрители с пониманием отнеслись к ситуации и поддержали артистов аплодисментами. По словам Ароновой, никто из зрителей не сдал билет и не ушел из зала из-за задержки.

"Настолько мы благодарны зрителям за то, что нас защитили они — своим отношением и своим неуходом… Фантастические люди!" — отметила актриса в комментарии "Пятому каналу".

Позже Полицеймако также прокомментировал инцидент, пояснив, что администрация театра не имеет никакого отношения к скандалу, а ответственность за невыплаченный гонорар полностью лежит на московской компании-прокатчике.