ВИДЕО: Audi протаранил припаркованные автомобили во дворе Сегежи

В Карелии во дворе сегежского дома произошло ДТП с участием Audi и Renault Logan.

Авария случилась во дворе дома №25 по улице Спиридонова. Audi не вписался в створ проезжей части и врезался в припаркованный Renault Logan, который отбросило назад, на стоящий легковой автомобиль, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".