ВИДЕО: Audi протаранил припаркованные автомобили во дворе Сегежи

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В Карелии во дворе сегежского дома произошло ДТП с участием Audi и Renault Logan.
Авария случилась во дворе дома №25 по улице Спиридонова. Audi не вписался в створ проезжей части и врезался в припаркованный Renault Logan, который отбросило назад, на стоящий легковой автомобиль, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".
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