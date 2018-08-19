ВИДЕО: Автомобиль сбил пешехода в Петрозаводске

На Древлянке отечественный автомобиль сбил мужчину.

ДТП с участием пешехода и ВАЗ-2108 произошло на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе вечером в субботу.

Автомобиль двигался по Лесному проспекту со стороны улицы Чапаева. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

ДТП зафиксировали камеры компании "Сампо.ру", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".