ВИДЕО: Автомобиль сгорел в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
В гараже на Старой Кукковке в гараже сгорел отечественный автомобиль, сообщает дежурно-диспетчерская служба.
Пожар произошел в среду в 20.21 в гаражно-строительном кооперативе "Искра", расположенном на Вытегорском шоссе.
Автомобиль сгорел из-за неисправности топливной системы.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
29.03.2019, 07:25
31.03.2019, 19:40
Аналитика
03.04.2019 16:01
Капитал
Жительница карельской деревни Войница потребовала отменить министерский приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.
03.04.2019 13:39
01.04.2019 09:27
29.03.2019 11:41
28.03.2019 14:24
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
29.03.2019 16:21
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии