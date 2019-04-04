ВИДЕО: Автомобиль сгорел в Петрозаводске

В гараже на Старой Кукковке в гараже сгорел отечественный автомобиль, сообщает дежурно-диспетчерская служба.

Пожар произошел в среду в 20.21 в гаражно-строительном кооперативе "Искра", расположенном на Вытегорском шоссе.

Автомобиль сгорел из-за неисправности топливной системы.