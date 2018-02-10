ВИДЕО: Автомобиль въехал в ограждение Гоголевского моста

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Авария произошла на въезде на Гоголевский мост.
Сегодня днем, 10 февраля в 12.00, при въезде на Гоголевский мост со стороны ул.Гоголя, автомобиль попал в ДТП.
Часть полосы, по словам очевидцев, занята, проезд затруднен.
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