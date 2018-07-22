ВИДЕО: Автомобиль вылетел с дороги на кольце в Петрозаводске

На верхнем Чапаевском кольце в ночь на воскресенье произошло ДТП.

В ночь с 21 на 22 июля, в 00.30, в Петрозаводске на Лесном проспекте автомобиль "ВАЗ-2107" вылетел с дороги и заехал на газон на верхнем Чапаевском кольце.

Камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлели момент, как автомобиль мчался по Лесному проспекту в сторону города и на кольце, забыв повернуть, вылетел на газон.

При наезде на поребрик машина подлетела в воздух и приземлилась на газон, проехав после удара еще несколько метров.

По словам очевидцев, водитель жив и здоров.

Видео смотреть с 06.30.