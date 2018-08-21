ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске

На проспекте Александра Невского женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе.

Аварию зафиксировали во вторник в 10.22 камеры видеонаблюдения компании "Сампо.ру" на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционной.

Иномарка сбила женщину, когда она переходила дорогу по "зебре".

Состояние пострадавшей уточняется.