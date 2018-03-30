ВИДЕО: Автомобилисты попали в неловкую ситуацию на перекрестке в Петрозаводске

Два автомобиля на буксировочном тросе застряли на перекрестке, устроив затор.

В Петрозаводске на перекрестке пр.Октябрьский-ул.Московская 25 марта в 20.50 один легковой автомобиль буксировал на гибком тросе вторую "легковушку".

В условиях сильного снегопада и гололеда на дороге автомобили застряли прямо на перекрестке, устроив затор.

В камеру наружного наблюдения попал момент, как автомобилисты выпутывались из ситуации.