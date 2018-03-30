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Новости. Происшествия
13:54, 30 Марта 2018

ВИДЕО: Автомобилисты попали в неловкую ситуацию на перекрестке в Петрозаводске

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Два автомобиля на буксировочном тросе застряли на перекрестке, устроив затор.

В Петрозаводске на перекрестке пр.Октябрьский-ул.Московская 25 марта в 20.50 один легковой автомобиль буксировал на гибком тросе вторую "легковушку".

В условиях сильного снегопада и гололеда на дороге автомобили застряли прямо на перекрестке, устроив затор.

В камеру наружного наблюдения попал момент, как автомобилисты выпутывались из ситуации.

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Комментарии

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Судья
2018-03-30 14:17:42
Как водители, устроившие затор, права получили? В буксируемом автомобиле не должно быть пассажиров.
YellowSubmarine
2018-03-30 14:42:08
А где Вы здесь, ув. Судья, пассажиров узрели? Позвольте полюбопытствовать. Из буксируемого авто только водитель выпал!
Извините!!!
Беня
2018-03-30 14:28:43
Судья, а пофиг, никто ж не видит :)
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