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Новости. Общество
14:17, 05 Апреля 2018

ВИДЕО: "Беда в том, что лесовосстановление в России идет плохо"

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о первом лесном форуме, который прошел в Ижевске, а летом соберется в Карелии.

Ведущий "ТНТ-Онего" Денис Базанков и гость программы депутат Государственной думы РФ Валентина Пивненко обсудили прошедший лесной форум в Ижевске.

Первой лесной форум прошел в Ижевске, и в нем приняла участие и выступила депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко.
Пивненко сообщила, что на форуме собрались те, кто заинтересован в том, чтобы изменить условия лесопользования и навести порядок в лесу.

Самой обсуждаемой темой стало то, что сегодня необходимо срочно принимать меры по возобновлению работы службы, которая занималась лесовосстановлением.

"Сегодня, чтобы возобновить службу работы лесников, лесничеств, привлекать молодых специалистов, нужна программа поддержки, аналогичная той, что работает в сельском хозяйстве, - сказала Валентина Пивненко. - Это меры, связанные с выделением стартового капитала. Нужно заинтересовать молодых специалистов, дать им возможность, если они хотят работать в лесу, построить свой дом, создать все условия".

По словам Валентины Пивненко, в Петрозаводске 25 июля также пройдет лесной форум.

Что может для себя перенять Карелия с форума в Ижевске, узнайте в передаче "ТНТ-Онего".

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Комментарии

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stranger
2018-04-05 16:02:37
"Беда в том, что лесовосстановление в России идет плохо", но буратино настрогали миллионы.
dgin
2018-04-05 15:26:01
Беда наша в том , что такие вот избранники десятками лет просиживают одно место в предс.органах и пользы от них нет. Кто то ещё и голосует за таких.
User
2018-04-05 14:36:52
нужна программа поддержки, аналогичная той, что работает в сельском хозяйстве

Это та самая программа от которой краснодарские фермеры в прошлом году к Путину на тракторах ехали, в Пряже норки передохли, а в Медгоре молокозавод загнулся? Шла бы бабуля на пенсию!
кир
2018-04-05 14:51:21
User, только плюс. А ведь можешь! :)
Мизантроп
2018-04-05 14:43:13
User, Плюсую неистово!
йошкин кот
2018-04-05 14:33:22
порядок в лесу....как заманчиво звучит для депутата. и сколько РАЗНОГО смысла вкладывается в развитие темы
Мизантроп
2018-04-05 14:28:02
Дебилы, мля. Сама же скакала в 91г, все развалила, теперь деньги ищет. Только гильотина.
Гость
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