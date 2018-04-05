ВИДЕО: "Беда в том, что лесовосстановление в России идет плохо"

Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о первом лесном форуме, который прошел в Ижевске, а летом соберется в Карелии.

Ведущий "ТНТ-Онего" Денис Базанков и гость программы депутат Государственной думы РФ Валентина Пивненко обсудили прошедший лесной форум в Ижевске.

Первой лесной форум прошел в Ижевске, и в нем приняла участие и выступила депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко.

Пивненко сообщила, что на форуме собрались те, кто заинтересован в том, чтобы изменить условия лесопользования и навести порядок в лесу.

Самой обсуждаемой темой стало то, что сегодня необходимо срочно принимать меры по возобновлению работы службы, которая занималась лесовосстановлением.

"Сегодня, чтобы возобновить службу работы лесников, лесничеств, привлекать молодых специалистов, нужна программа поддержки, аналогичная той, что работает в сельском хозяйстве, - сказала Валентина Пивненко. - Это меры, связанные с выделением стартового капитала. Нужно заинтересовать молодых специалистов, дать им возможность, если они хотят работать в лесу, построить свой дом, создать все условия".

По словам Валентины Пивненко, в Петрозаводске 25 июля также пройдет лесной форум.

Что может для себя перенять Карелия с форума в Ижевске, узнайте в передаче "ТНТ-Онего".