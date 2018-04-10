Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 10 Апреля 2018

ВИДЕО: "Бери меня" в пустыне - Бузова представила новый клип

По теме

Ученые рассказали, как правильно спать
10.04.18 22:00
Финны отказываются от полиэтиленовых пакетов
10.04.18 21:05
ФОТО: Купальник Ольги Орловой – вульгарно и не по возрасту
10.04.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Клип посмотрели на YouTube уже более 300 тыс. человек.

Ольга Бузова представила новый клип на песню "Бери меня". Действие ролика происходит в пустыне. Бузова танцует на песке, сменив несколько нарядов: длинное серебристое платье, сексуальное боди телесного оттенка и романтичное платье с цветочным узором, пишет life.

Съёмки видео проходили в Америке, а режиссёром стала Мария Скобелева, работавшая со звездой над клипами к песням "Неправильная" и "Хит-парад". Клип посмотрели на YouTube уже более 300 тыс. человек.

Предыдущий клип телеведущей и начинающей певицы на трек Wi-Fi, вышедший месяц назад, набрал 14 миллионов просмотров на YouTube. Одну из главных ролей в нём сыграл "самый красивый преступник" Джереми Микс.

Звезда собирается открыть ресторан в центре Москвы, запускает собственную криптовалюту и намерена принять участие в съёмках нового романтического проекта ТНТ "Замуж за Бузову". Продюсеры шоу объявили кастинг возможных претендентов на сердце знаменитости. Принять участие в отборе могут все желающие холостые мужчины в возрасте от 18 до 40 лет.

По теме

Ученые рассказали, как правильно спать
10.04.18 22:00
Финны отказываются от полиэтиленовых пакетов
10.04.18 21:05
ФОТО: Купальник Ольги Орловой – вульгарно и не по возрасту
10.04.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

Сегодня 13:16
Тема недели
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»