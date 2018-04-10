ВИДЕО: "Бери меня" в пустыне - Бузова представила новый клип

Клип посмотрели на YouTube уже более 300 тыс. человек.

Ольга Бузова представила новый клип на песню "Бери меня". Действие ролика происходит в пустыне. Бузова танцует на песке, сменив несколько нарядов: длинное серебристое платье, сексуальное боди телесного оттенка и романтичное платье с цветочным узором, пишет life.

Съёмки видео проходили в Америке, а режиссёром стала Мария Скобелева, работавшая со звездой над клипами к песням "Неправильная" и "Хит-парад". Клип посмотрели на YouTube уже более 300 тыс. человек.

Предыдущий клип телеведущей и начинающей певицы на трек Wi-Fi, вышедший месяц назад, набрал 14 миллионов просмотров на YouTube. Одну из главных ролей в нём сыграл "самый красивый преступник" Джереми Микс.

Звезда собирается открыть ресторан в центре Москвы, запускает собственную криптовалюту и намерена принять участие в съёмках нового романтического проекта ТНТ "Замуж за Бузову". Продюсеры шоу объявили кастинг возможных претендентов на сердце знаменитости. Принять участие в отборе могут все желающие холостые мужчины в возрасте от 18 до 40 лет.