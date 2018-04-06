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Новости. Общество
11:59, 06 Апреля 2018

ВИДЕО: Блогер из Старой Руссы пригласил всех в Петрозаводск за счастьем

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Блогер, археолог и путешественник Николай Захаров спустя 9 лет после первой своей поездки в Петрозаводск вновь навестил наш город. Смотрите, какие изменения он увидел.

"В прошлый раз я был здесь летом и около 10 лет назад, - написал блогер, - и знаете, кроме времени года и кучи новых торговых центров - изменений я особо не заметил.

Но вот время года оказалось ключевым. Зимние пейзажи показались на мой субъективный взгляд более подходящими для столицы Карелии. В снегу всё выглядит более уместным, что ли. А покрытое льдом Онего, так вообще, притягивает своими белыми просторами взгляд и завораживает крепко.

Петрозаводск - зимний город, тут даже Ленин держит в руках не кепку, а шапку-ушанку - это ли не показатель. В апреле здесь зима не то что близко - она прямо тут и никуда ещё и не уходила, и только солнце выдаёт календарную весну.

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Комментарии

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User
2018-04-06 12:35:10
В прошлый раз я был здесь летом и около 10 лет назад, - написал блогер, - и знаете, кроме времени года и кучи новых торговых центров - изменений я особо не заметил.

Так стабильность же.
однозначно
2018-04-06 12:11:01
Очередной бездельник, не более того.
Гость
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