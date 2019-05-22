ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche

Нападающий "Спартака" подарил на день рождения Кате Дорожко роскошный Porsche и бросил семью.

Нападающий "Спартака" подарил на день рождения Кате Дорожко из Петрозаводска роскошный Porsche. Ради 22-летней модели Луис Адриано оставил жену с тремя детьми.

Горячий бразильский парень не смог устоять перед чарами блондинки. Долгое время Луис Адриано скрывал свой роман с моделью из Москвы. Ради новой возлюбленной футболист решился на развод с красавицей-женой Камиллой Ассем, которая подарила ему троих детей.

Катя Дорожко уже давно не скрывает своих отношений с бывшим форвардом донецкого "Шахтера" и итальянского "Милана". Девушка публикует совместные фото с футболистом, признаваясь ему в любви и рассказывая о сюрпризах, которые бойфренд регулярно ей делает.

В итоге Луис Адриано тоже решил порвать с прошлой жизнью и открыто признаться в новом чувстве. Он дал понять, что настроен по отношению к Екатерине очень серьезно. На своей странице в соцсети футболист опубликовал совместные фото с девушкой и сделал трогательное признание, пишет Cosmopolitan.

"Моя любовь, поздравляю! Я знаю, что я твой подарок, а ты мой. Я хочу, чтобы ты всегда была той невероятной девушкой, какой ты есть! Я тебя очень люблю", – написал Адриано.

Первая дочь Луиса Адриано и Камиллы появилась на свет в Донецке. Алисие сейчас 6 лет. Сыновьям-близнецам Жуану Луис и Жуану Адриано в сентябре исполнится 3 года.

Это уже не первый роман любвеобильного бразильца. Весной прошлого года он встречался с 25-летней Юлией Мезенцевой. Камилла тогда вместе с детьми прилетела из Бразилии, чтобы поддержать мужа на игре. Узнав об интрижке Луиса, она оставила гневное и нецензурное сообщение, суть которого сводится к тому, что "девушки с пониженной социальной ответственностью повсюду".