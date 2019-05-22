Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:09, 22 Мая 2019
фото: instagram.com/luizadrianinho

ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche

Загрузка...

Нападающий "Спартака" подарил на день рождения Кате Дорожко роскошный Porsche и бросил семью.

Нападающий "Спартака" подарил на день рождения Кате Дорожко из Петрозаводска роскошный Porsche. Ради 22-летней модели Луис Адриано оставил жену с тремя детьми.

Горячий бразильский парень не смог устоять перед чарами блондинки. Долгое время Луис Адриано скрывал свой роман с моделью из Москвы. Ради новой возлюбленной футболист решился на развод с красавицей-женой Камиллой Ассем, которая подарила ему троих детей.


.instagram.com/dorozhko/

Катя Дорожко уже давно не скрывает своих отношений с бывшим форвардом донецкого "Шахтера" и итальянского "Милана". Девушка публикует совместные фото с футболистом, признаваясь ему в любви и рассказывая о сюрпризах, которые бойфренд регулярно ей делает.

В итоге Луис Адриано тоже решил порвать с прошлой жизнью и открыто признаться в новом чувстве. Он дал понять, что настроен по отношению к Екатерине очень серьезно. На своей странице в соцсети футболист опубликовал совместные фото с девушкой и сделал трогательное признание, пишет Cosmopolitan.

"Моя любовь, поздравляю! Я знаю, что я твой подарок, а ты мой. Я хочу, чтобы ты всегда была той невероятной девушкой, какой ты есть! Я тебя очень люблю", – написал Адриано.


instagram.com/luizadrianinho

Первая дочь Луиса Адриано и Камиллы появилась на свет в Донецке. Алисие сейчас 6 лет. Сыновьям-близнецам Жуану Луис и Жуану Адриано в сентябре исполнится 3 года.


instagram.com/millaassem

Это уже не первый роман любвеобильного бразильца. Весной прошлого года он встречался с 25-летней Юлией Мезенцевой. Камилла тогда вместе с детьми прилетела из Бразилии, чтобы поддержать мужа на игре. Узнав об интрижке Луиса, она оставила гневное и нецензурное сообщение, суть которого сводится к тому, что "девушки с пониженной социальной ответственностью повсюду".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Баранов
2019-05-22 15:09:48
Не очень понятна мораль сей новости. Наверное: "Катя давай ! Будь как Катя !" :)
Американец
2019-05-22 14:58:11
силиконовые губища.... больше ничего.
Этот Луис лучше бы в ворота научился попадать
Беня
2019-05-22 14:41:01
Какая он, нафиг, петрозаводчанка?
Неизвестно
2019-05-22 14:29:29
Современный подход женщин, или подход современных женщин...
Изя
2019-05-22 13:42:17
К чему тут вешать ярлыки . Пусть у них всё будет хорошо . :)
sergo
2019-05-22 13:35:50
Каждый зарабатывает так как умеет.
Майкл
2019-05-22 13:35:39
Продадут летом Андрейку в какой нибудь "Енисей",будет на чем скарб перевезти.
Rmj
2019-05-22 13:28:09
К успеху пришла. Но противно ппц.
Lana
2019-05-22 15:15:03
Rmj,

Успех мнимый! Как там еще будет, время покажет...
Lana
2019-05-22 13:16:45
Продажная...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2019, 13:49
Холод наступает на Карелию
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
20.05.2019, 13:13
ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском
17.05.2019, 21:30
Ольга Серябкина показала прелести в пещере
18.05.2019, 21:30
Тарзан опубликовал снимок Наташи Королевой без макияжа

Аналитика

Сегодня 14:33
Обществоведение
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам 1
Жильцы домов по бывшей улице Энгельса в Петрозаводске выступили против ее переименования в Петербургскую.
"Новости из будущего" не помогают 5
Сегодня 10:57
Телеграм в рост и в ширь 2
20.05.2019 13:27
"Государство пытается контролировать память"
20.05.2019 11:46
Французский стиль – это доступно
20.05.2019 09:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:50
Без политики
Костная клиника: аллергия наступает…
Вторая половина мая – прекрасное время, за считанные дни распустились почки на деревьях, цветет черемуха, распускаются тополь и береза. Если эта картина вас не радует, значит вы – аллергик. Не спешите запасаться носовыми платками и препаратами от аллергии, решить проблему поллиноза вам помогут в "Костной клинике".
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
15.05.2019 10:57
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»