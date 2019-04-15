ВИДЕО: Чемпионат "Абилимпикс" завершился в Петрозаводске

С 10 по 12 апреля в Петрозаводске прошёл третий региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с особенностями здоровья "Абилимпикс".

Три дня чемпионата "Абилимпикс" были максимально насыщенными. 82 участника, 14 регионов, 15 компетенций, 80 волонтеров, 79 экспертов, а также большая команда партнеров и друзей. Соревнования проходили одновременно на девяти профильных площадках.

Самые младшие – обучающиеся коррекционных школ и классов – соревновались по компетенциям "Флористика", "Художественное вышивание", "Вязание крючком" и "Клининг".

Студенты показали себя в компетенциях "Малярное дело" и "Разработчик виртуальной и дополненной реальности".

Специалисты боролись за звание лучшего в компетенциях "Психология", "Массажист", "Социальная работа", "Сетевое и системное администрирование", "Ландшафтный дизайн", "Обработка текста", "Экономика и бухгалтерский учет", "Ремонт и обслуживание автомобилей", "Предпринимательство".

Участники соревнований должны были выполнить разнообразные конкурсные задания в рамках своей профессии: составить композицию из цветов, выполнить вышивку по образцу, связать крючком заданную модель, создать проект в формате мобильного приложения с элементами дополненной реальности, провести диагностику и ремонт двигателя, продемонстрировать владение техниками массажа, разработать анкеты и памятки для разных групп населения, оформить документы, презентовать бизнес-идеи и многое другое. Справиться с непростыми заданиями конкурсантам помогли не только профессиональные навыки, но и личностные качества – сила воли, характер, упорство и трудолюбие. Доказывать себе и другим, что невозможное возможно, а выражение "люди с ограниченными возможностями" - это всего лишь навязанное клише, этим людям не впервой!

За выполнением заданий следили профессиональные эксперты, поддерживали и помогали участникам волонтеры, а награды победителям учредили спонсоры. Призы и подарки в компетенции "Малярное дело" призёрам и участникам учредила строительная компания "КСМ". Победителем в этой компетенции стал Михаил Шатский, а второе и третье место заняли замечательные девушки Наталья Суркова и Юлия Решетина.

Больше информации о чемпионате "Абилимпикс", а также полный список победителей и призёров смотрите здесь.

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