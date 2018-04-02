ВИДЕО: Что произошло с грузовиком, который опрокинулся на Лесном проспекте и перегородил дорогу выпавшими камнями?

В сети появилось видео аварии, произошедшей накануне с грузовиком на Лесном проспекте.

Стали известны подробности резонансной аварии, которая произошла накануне на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, происшествие с участием самосвала случилось на Лесном проспекте, в районе пересечения с Ругозерским переулком около трех часов пополудни.

Груженный камнем самосвал двигался по Лесному проспекту со стороны улицы Чапаева. Уходя от столкновения со стоящими перед регулируемым пешеходным переходом автомобилями, водитель самосвала выехал вправо за пределы дорожного полотна и наехал на снежный бруствер, после чего многотонная машина опрокинулась на левый борт.

Содержимое кузова самосвала высыпалось на проезжую часть.

Движение по Лесному проспекту в сторону Пятого посёлка оказалась заблокировано.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.