ВИДЕО: Дрифтер устроил групповое ДТП на перекрестке в Петрозаводске

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Дрифтер на BMW протаранил Toyota на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.
В минувшую среду, 3 июля, в 17.40 на пересечении улицы Маршала Мерецкова и проспекта Александра Невского произошло ДТП с участием легкового автомобиля BMW, кроссоверов Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.
Как отмечается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", BMW выезжал с проспекта Александра Невского, совершая левый поворот на улицу Маршала Мерецкова. Легковой автомобиль занесло, после чего он врезался в стоявшую на перекрёстке Toyota, которую от удара отбросило вправо на стоящий рядом Nissan.
Транспортные средства получили механические повреждения.
ДТП попало в объектив камеры компании Сампо.ру.
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