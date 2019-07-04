ВИДЕО: Дрифтер устроил групповое ДТП на перекрестке в Петрозаводске

Дрифтер на BMW протаранил Toyota на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова.

В минувшую среду, 3 июля, в 17.40 на пересечении улицы Маршала Мерецкова и проспекта Александра Невского произошло ДТП с участием легкового автомобиля BMW, кроссоверов Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.

Как отмечается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", BMW выезжал с проспекта Александра Невского, совершая левый поворот на улицу Маршала Мерецкова. Легковой автомобиль занесло, после чего он врезался в стоявшую на перекрёстке Toyota, которую от удара отбросило вправо на стоящий рядом Nissan.

Транспортные средства получили механические повреждения.

ДТП попало в объектив камеры компании Сампо.ру.