ВИДЕО: Два автомобиля не поделили дорогу в Карелии

Установленная в Кондопоге камера компании "Ситилинк" запечатлела ДТП с участием двух автомобилей.

Инцидент произошел в районе пересечения Октябрьского шоссе и улицы Советов 4 марта. Водители не разобрались, кто кого должен был пропустить в данной ситуации.